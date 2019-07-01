Владимир Кличко посетил премьерный показ фильма о Кроосе

В его основу легла история жизни и карьеры полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Крооса, первого немецкого игрока в истории, ставшего четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
Премьеру посетил бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко.
Информация об этом появилась в его твиттере, где он опубликовал совместное видео с Кроосом.
Немецкий футболист так прокомментировал встречу в соцсети: «Приятно, что ты присутствовал, чемпион».
Отметим, что продюсером ленты стал Леопольд Хеш. Его творчество известно фильмами о историях жизни известных спортсменов.
Помимо самого Крооса в фильме приняла участие его семья, и были задействованы фрагменты интервью его одноклубников Гарета Бэйла, Луки Модрича и Серхио Рамоса, тренеров Зинедина Зидана, Хосепа Гвардиолы и Юппа Хайнкеса, президента «Реала» Флорентино Переса и президента «Баварии» Ули Хенесса.
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