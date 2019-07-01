Владимир Кличко посетил премьерный показ фильма о Кроосе - Советский спорт
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01 июля 2019 11:49ФутболБратищева Полина

Владимир Кличко посетил премьерный показ фильма о Кроосе

30 июня в Германии состоялась премьера показа документального фильма «Кроос».

В его основу легла история жизни и карьеры полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Крооса, первого немецкого игрока в истории, ставшего четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Премьеру посетил бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко.

Информация об этом появилась в его твиттере, где он опубликовал совместное видео с Кроосом.

Немецкий футболист так прокомментировал встречу в соцсети: «Приятно, что ты присутствовал, чемпион».

Отметим, что продюсером ленты стал Леопольд Хеш. Его творчество известно фильмами о историях жизни известных спортсменов.

Помимо самого Крооса в фильме приняла участие его семья, и были задействованы фрагменты интервью его одноклубников Гарета Бэйла, Луки Модрича и Серхио Рамоса, тренеров Зинедина Зидана, Хосепа Гвардиолы и Юппа Хайнкеса, президента «Реала» Флорентино Переса и президента «Баварии» Ули Хенесса.

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