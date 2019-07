Владимир Кличко посетил премьерный показ фильма о Кроосе

В его основу легла история жизни и карьеры полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Крооса, первого немецкого игрока в истории, ставшего четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Премьеру посетил бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко.

Информация об этом появилась в его твиттере, где он опубликовал совместное видео с Кроосом.

Немецкий футболист так прокомментировал встречу в соцсети: «Приятно, что ты присутствовал, чемпион».

Was a pleasure to have you there champion! 🥊⚽️ https://t.co/5m5Ax2BDbg