Владимир Кличко посетил премьерный показ фильма о Кроосе 30 июня в Германии состоялась премьера показа документального фильма «Кроос».

В его основу легла история жизни и карьеры полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Крооса, первого немецкого игрока в истории, ставшего четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Премьеру посетил бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко.

Информация об этом появилась в его твиттере, где он опубликовал совместное видео с Кроосом.

Немецкий футболист так прокомментировал встречу в соцсети: «Приятно, что ты присутствовал, чемпион».

Was a pleasure to have you there champion! 🥊⚽️ https://t.co/5m5Ax2BDbg — Toni Kroos (@ToniKroos) 30 июня 2019 г.

Отметим, что продюсером ленты стал Леопольд Хеш. Его творчество известно фильмами о историях жизни известных спортсменов.

Помимо самого Крооса в фильме приняла участие его семья, и были задействованы фрагменты интервью его одноклубников Гарета Бэйла, Луки Модрича и Серхио Рамоса, тренеров Зинедина Зидана, Хосепа Гвардиолы и Юппа Хайнкеса, президента «Реала» Флорентино Переса и президента «Баварии» Ули Хенесса.