Владислав Пантелеев: Слова Бакаева повлияли на мое решение перейти в «Арсенал»

Полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев объяснил, почему принял решение стать игроком тульского клуба.
«Когда узнал об интересе со стороны «Арсенала», даже сомнений не было, понимал, что сейчас для меня переезд в Тулу самый оптимальный вариант, – сказал 22-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – Когда туляки приезжали на игру в Казань, разговаривал с Зелимханом (Бакаевым).
Он сказал, что здесь очень хорошая атмосфера, все друг друга поддерживают, поставлен интересный тренировочный процесс. Слова Бакаева о Туле повлияли на мое решение».
Напомним, уроженец города Алексин Тульской области является воспитанником «Спартака». В зимнее трансферное окно Пантелеев перешел в «Рубин», за который сыграл в пяти матчах.
Выступая за «Спартак-2» в ФНЛ, центральный полузащитник забил 25 голов и сделал 19 результативных передач в 94 матчах.
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