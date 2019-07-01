Владислав Пантелеев: Слова Бакаева повлияли на мое решение перейти в «Арсенал» - Советский спорт
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01 июля 2019 11:54ФутболЛипкин Антон

Владислав Пантелеев: Слова Бакаева повлияли на мое решение перейти в «Арсенал»

Воспитанник «Спартака» сменил «Рубин» на «Арсенал».

Полузащитник «Арсенала» Владислав Пантелеев объяснил, почему принял решение стать игроком тульского клуба.

«Когда узнал об интересе со стороны «Арсенала», даже сомнений не было, понимал, что сейчас для меня переезд в Тулу самый оптимальный вариант, – сказал 22-летний игрок в интервью клубной пресс-службе. – Когда туляки приезжали на игру в Казань, разговаривал с Зелимханом (Бакаевым).

Он сказал, что здесь очень хорошая атмосфера, все друг друга поддерживают, поставлен интересный тренировочный процесс. Слова Бакаева о Туле повлияли на мое решение».

Напомним, уроженец города Алексин Тульской области является воспитанником «Спартака». В зимнее трансферное окно Пантелеев перешел в «Рубин», за который сыграл в пяти матчах.

Выступая за «Спартак-2» в ФНЛ, центральный полузащитник забил 25 голов и сделал 19 результативных передач в 94 матчах.

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