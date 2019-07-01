«Реал» и «Ливерпуль» могут провести обмен В Мадриде предлагают Асенсио в обмен на Мане.

«Реал» предложил «Ливерпулю» обменяться полузащитниками, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой The Sun. В Испании хотят заполучить сенегальца Садьо Мане, а в обмен предлагают Марко Асенсио.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко оценивает 27-летнего Мане, который в прошлом сезоне забил 22 гола в премьер-лиге и вместе со своим партнером Мохамедом Салахом и Пьером-Эмериком Обамеянгом из «Арсенала» стал лучшим бомбардиром чемпионата.

В свою очередь главный тренер «красных» Юрген Клопп хотел бы подписать 23-летнего испанца. В 135 матчах за «Реал» Асенсио забил 27 голов и сделал 17 результативных передач.

В случае ухода Мане «Ливерпуль» может приобрести на его место ивуарийского полузащитника «Лилля» Николя Пепе.