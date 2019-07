«Арсенал» представил комплект домашней формы на сезон (видео)

Как сообщает «Footykits», техническим спонсором лондонцев с нового сезона станет «Adidas».

Новая форма сохраняет традиционный для клуба дизайн: красное основание в сочетании с белыми рукавами. Полосы с логотипом спонсора выполнены в белом цвете и расположены на плечах.

Презентация новой формы состоялась в формате видеоролика. Помимо нынешних игроков клуба, в нем принял участие легендарный нападающий лондонцев Иан Райт.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Арсенал» занял пятое место в АПЛ и не пробился в Лигу чемпионов. Помимо этого, в финале Лиги Европы в Баку команда проиграла «Челси» со счетом 1:4.

You're not born a Londoner, you're made one.

Introducing the new 2019/20 @Arsenal Home kit, exclusively available now: https://t.co/SZpz5J5qr4#DareToCreate pic.twitter.com/OXU5XqiRbK