В Италии сообщили, что Боккетти может перейти в «Дженоа» - Советский спорт
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01 июля 2019 13:00ФутболГичунцев Артур

В Италии сообщили, что Боккетти может перейти в «Дженоа»

Такой информацией располагает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира.

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти может вернуться в серию А. Согласно источнику, в его услугах заинтересован «Дженоа».

Ранее владелец красно-белых Леонид Федун заявил, что 32-летний футболист покинет команду этим летом. Сейчас он ведет переговоры о расторжении контракта.

Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года. За это время он помог клубу выиграть РПЛ, а также Суперкубок страны.

Добавим, что он защищал цвета «Дженоа» с 2008 по 2010 год.

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