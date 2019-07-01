«Зенит» хочет расторгнуть контракт с Маркизио Итальянец выступает за питерский клуб с сентября 2018 года.

Руководство «Зенита» хочет избавиться от полузащитника Клаудио Маркизио. Как сообщает Tuttomercatoweb, стороны ведут переговоры о расторжении трудового соглашения, которое в силе до лета 2020 года.

За все время в «Зените» 33-летний футболист отыграл 15 матчей и забил два гола. Большую часть времени он провел в лазарете из-за травмы колена.

В минувшем сезоне сине-бело-голубые досрочно выиграли чемпионат страны.

Добавим, что до перехода в «Зенит» Маркизио 10 лет выступал за «Ювентус».