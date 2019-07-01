Возвращение Неймара вынуждает «Барселону» продать Малкома

Бразильский форвард Малком покинет «Барселону» в летнее межсезонье. Согласно источнику, за игрока ведут борьбу лондонский «Арсенал», а также «Тоттенхэм».
Отмечается, что каталонский клуб решил продать нападающего из-за возможного возвращения Неймара из «ПСЖ».
На сегодняшний день в составе чемпиона Испании выступают три футболиста без паспорта ЕС. Это Артур Мело, Артуро Видаль, а также сам Малком.
Главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде в беседе с руководством отметил, что Мело и Видаль должны остаться в команде.
22-летний Малком перешел в каталонский клуб летом 2018 года. За это время он провел 24 матча, забил четыре гола и отдал две голевых передачи.
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