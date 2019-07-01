Александр Кокорин: Готов пойти работать в библиотеку. Я бы книги быстро искал по каталогам - Советский спорт
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01 июля 2019 13:46ФутболБратищева Полина

Александр Кокорин: Готов пойти работать в библиотеку. Я бы книги быстро искал по каталогам

Скандально известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшие 10 дней отправятся в колонию, где они надеются получить хороший прием. Осужденные согласны на любую работу.

В разговоре с «Московским Комсомольцем» Мамаев рассказал о своих планах провести на зоне футбольный матч между заключенными и сотрудниками. Кокорин заявил, что готов освоить любую профессию, но вообще предпочел бы пойти учиться на юриста или психолога.

На предложение пойти работать в библиотеку Кокорин ответил: «О! Я готов в библиотеку. Я бы книги быстро искал по каталогам. Сам я тут тоже читаю. Только что закончил книгу о Ходорковском. Не пойму, где там правда, где ложь. До этого мама передавала «Граф Монте Кристо». Но вообще в нашей стране читать надо только две книги — Уголовный кодекс и Библию. Если одна не поможет, то остается надежда на вторую».

Напомним, в мае Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам лишения свободы, а Мамаева к одному году и пяти месяцам за то, что их компания избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Футболисты до сих пор считают приговор несправедливым. «Тут при мне двоих заключенных осудили точно по такой же статье, как нас, - говорит Кокорин. - Одному суд назначил 38 суток лишения свободы, второго вообще выпустил. Вот и думайте про равное для всех правосудие».

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