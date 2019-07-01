Глушаков будет выступать за «Ахмат» под 88-м номером Полузащитник подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков выбрал себе 88-й номер, под которым будет выступать в премьер-лиге и Кубке России, сообщает официальный твиттер клуба.

Новобранец грозненского «Ахмата» Денис Глушаков @DGlushakov8 выбрал игровой номер 8️⃣8️⃣ для участия в Российской Премьер-Лиге и Кубке России в сезоне 2019/20 👍🏻😎 pic.twitter.com/z1BpZG5Jil — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 1, 2019

В субботу «Ахмат» объявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником, которые предыдущие шесть сезонов провел в «Спартаке». Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

Отметим, что первый сезон после перехода в «Спартак» из «Локомотива» в 2013 году Глушаков также провел под 88-м номером, после чего выбрал себе традиционную «восьмерку». В «Ахмате» восьмой номер занят полузащитником Дамяном Шиманьски.

Накануне Глушаков присоединился к новой команде, провел первую тренировку, а перед ней станцевал лезгинку.

В первом туре нового чемпионата 14 июля «Ахмат» сыграет дома с «Краснодаром».