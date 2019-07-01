СМИ: Яковлев и Ткачук покинули «Крылья Советов»

Российский полузащитник Павел Яковлев, известный по выступлениям за московский «Спартак», покинул «Крылья Советов».
Согласно источнику, вместе с ним на сборе команды отсутствует хавбек Денис Ткачук.
Отмечается, что самарский клуб не стал предлагать игрокам новые контракты. Их соглашения истекают 30 июня 2019 года.
В минувшем сезоне 28-летний Яковлев отыграл 17 матчей в РПЛ и забил 1 гол. У 29-летнего Ткачука – 21 матч, 2 гола и 3 результативные передачи.
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