СМИ: Яковлев и Ткачук покинули «Крылья Советов» - Советский спорт
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01 июля 2019 15:10ФутболГичунцев Артур

СМИ: Яковлев и Ткачук покинули «Крылья Советов»

Об этом сообщает Sport24.ru.

Российский полузащитник Павел Яковлев, известный по выступлениям за московский «Спартак», покинул «Крылья Советов».

Согласно источнику, вместе с ним на сборе команды отсутствует хавбек Денис Ткачук.

Отмечается, что самарский клуб не стал предлагать игрокам новые контракты. Их соглашения истекают 30 июня 2019 года.

В минувшем сезоне 28-летний Яковлев отыграл 17 матчей в РПЛ и забил 1 гол. У 29-летнего Ткачука – 21 матч, 2 гола и 3 результативные передачи.

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