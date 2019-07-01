Шамиль Лахиялов: Переход Глушакова – самое удачное приобретение «Ахмата» за последнее время 32-летний хавбек подписал контракт по схеме «1+1».

Экс-форвард «Терека» (ныне – «Ахмат») Шамиль Лахиялов высказался о переходе в грозненский клуб бывшего капитана «Спартака» Дениса Глушакова.

«Судя по имени футболиста, это самое удачное приобретение грозненцев за последнее время. Единственное, Глушакову осталось оправдать доверие руководства и болельщиков. Я думаю, все условия для этого в «Ахмате» ему будут предоставлены.

А если грозненский клуб сделает еще два-три хороших приобретения, то может конкретно побороться за попадание в еврокубки», – цитирует Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Футболист выступал за «Спартак» с 2013 года. Этим летом он расторг соглашение с клубом по обоюдному согласию сторон.