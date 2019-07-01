Форвард ЦСКА Жиронкин перешел в «Балтику», Матвийчук – в «СКА-Хабаровск»

Сразу два футболиста покинули московский ЦСКА. Сегодня, 1 июля, российский форвард Виталий Жиронкин на правах аренды перешел в «Балтику».
Отмечается, что стороны заключили соглашение без опции дальнейшего выкупа.
Также сообщается, что защитник ЦСКА Семен Матвийчук пополнил ряды «СКА-Хабаровска».
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