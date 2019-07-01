Форвард ЦСКА Жиронкин перешел в «Балтику», Матвийчук – в «СКА-Хабаровск» - Советский спорт
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01 июля 2019 16:31ФутболГичунцев Артур

Форвард ЦСКА Жиронкин перешел в «Балтику», Матвийчук – в «СКА-Хабаровск»

Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Сразу два футболиста покинули московский ЦСКА. Сегодня, 1 июля, российский форвард Виталий Жиронкин на правах аренды перешел в «Балтику».

Отмечается, что стороны заключили соглашение без опции дальнейшего выкупа.

Также сообщается, что защитник ЦСКА Семен Матвийчук пополнил ряды «СКА-Хабаровска».

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