Адвокат Мамаева заявил, что игрок «Краснодара» отправится в тюрьму в конце недели

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал, когда футболист покинет СИЗО и отправится в колонию для отбытия наказания.
«Либо это на выходных произойдет, либо на следующей неделе... Соблюдается определенная конфиденциальность перемещения для обеспечения безопасности заключенных. Такая практика всегда присутствует. Сообщают только по факту прибытия уже», – цитирует Бушманова телеканал «360».
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