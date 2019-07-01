Живоглядов рассказал о тренировках «Локомотива» на сборе в Австрии (видео) Российский футболист перебрался в команду Юрия Семина этим летом из «Уфы».

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов – о свое адаптации, работе команды на сборе в Австрии и матче с «Зенитом» за Суперкубок России, который пройдет 6 июля.

«С каждой игрой понимаю партнеров все лучше. Каждый день сборов идет на пользу. До этого закладывали физику, плюс делали технико-тактические упражнения. Ближе к чемпионату нагрузки уменьшатся.

Что касается Суперкубка России, это официальная игра, «Локомотив» давно не выигрывал Суперкубок. Вроде три раза подряд проигрывали. Нужно выходить и выигрывать. Все делается для того, чтобы мы победили», – сказал защитник пресс-службе красно-зеленых.