Полузащитник Кварацхелия покинул «Локомотив»

«ФК «Локомотив» благодарит Хвичу за время в клубе и желает успехов в дальнейшей карьере!», - говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.
Напомним, что грузинский хавбек на правах аренды перешел в «Локомотив» из «Рустави» в феврале 2019 года. За это время он провел десять матчей в составе железнодорожников и забил один гол.
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