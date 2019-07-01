Юрий Семин: Уход Кварацхелии – большая неожиданность

– Для нас уход Кварацхелии – большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень. За эти полгода, что он с нами провел, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слезы потекли, – приводит слова Семина «Чемпионат».
Ранее стало известно, что грузинский хавбек покидает «Локомотив» в связи с истечением арендного соглашения.
Напомним, что грузинский хавбек пришел в «Локомотив» из «Рустави» в феврале 2019 года. За это время он провел десять матчей в составе железнодорожников и забил один гол.
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