Юрий Семин: Уход Кварацхелии – большая неожиданность Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.

– Для нас уход Кварацхелии – большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Он суперталантливый парень. За эти полгода, что он с нами провел, мы много работали, много труда вложили в его развитие. Из-за его ухода у меня слезы потекли, – приводит слова Семина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что грузинский хавбек покидает «Локомотив» в связи с истечением арендного соглашения.

Напомним, что грузинский хавбек пришел в «Локомотив» из «Рустави» в феврале 2019 года. За это время он провел десять матчей в составе железнодорожников и забил один гол.