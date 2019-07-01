Родственник полузащитника «Спартака» Фернандо сбил ребенка в Подмосковье Мальчик находится в одной из столичных больниц с переломом голени и многочисленными ушибами.

По информации «Комсомольской правды», 27-летний Матеус Риворедо – родной брат жены полузащитника «Спартака» Фернандо и популярный спортивный журналист в Бразилии. 8 июня, он ехал снимать тренировку «Спартака» для своего блога, а его путь лежал через Рублевку на «Открытие Арену».

– Происшествие произошло вечером около семи часов. Гражданин Бразилии 1992 года рождения ехал на арендованном внедорожнике Nissan X-trail. В коттеджном поселке «Резиденция Рублево» водитель наехал на ребенка, который двигался на самокате. У ребенка перелом, он госпитализирован в больницу, – сообщил КП источник в правоохранительных органах.

Как рассказал изданию источник в ГИБДД, прибывшие на место сотрудники так и не смогли поговорить с Матеусом, потому что тот не понимал не единого слова по-русски. Все объяснения были на пальцах и на языке жестов. Выяснить, кто виновен, помогут показания семилетнего мальчика, который на данный момент проходит лечение от полученных травм.