Полузащитник «Зенита» Маркизио покидает питерский клуб «Зенит» и итальянский полузащитник достигли соглашения о досрочном прекращении контракта.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Клаудио Маркизио за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении пресс-службы команды из Санкт-Петербурга.

Напомним, что хавбек присоединился к «Зениту» 3 сентября 2018 года, с тех пор он провел за команду 15 матчей и записал на свой счет два забитых мяча. Вместе с «Зенитом» Маркизио стал чемпионом России сезона-2018/19.