Полузащитник «Герты» Лацаро стал игроком «Интера» - Советский спорт
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01 июля 2019 19:45Футбол

Полузащитник «Герты» Лацаро стал игроком «Интера»

Хавбек «Герты» Валентино Лацаро официально перешел в «Интер».

Как сообщает пресс-служба итальянской команды, правый полузащитник подписал с клубом контракт до конца июня 2023 года.

По информации немецкого портала Transfermarkt, переход 23-летнего австрийца обошелся «Интеру» в 22 миллиона евро.

Добавим, что в минувшем сезоне Лацаро провел 34 матча за «Герту» во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и семь голевых передач.

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