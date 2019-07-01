Полузащитник «Герты» Лацаро стал игроком «Интера»

Как сообщает пресс-служба итальянской команды, правый полузащитник подписал с клубом контракт до конца июня 2023 года.
По информации немецкого портала Transfermarkt, переход 23-летнего австрийца обошелся «Интеру» в 22 миллиона евро.
Добавим, что в минувшем сезоне Лацаро провел 34 матча за «Герту» во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и семь голевых передач.
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