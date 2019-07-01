Корян продолжит выступать за «Химки» Под руководством Андрея Талалаева «Химки» завершили сезон на девятом месте.

Полузащитник Аршак Корян подписал полноценный контракт с подмосковными «Химками», за которые выступал в минувшем сезоне на правах аренды.

30 июня завершился его контракт с московским «Локомотивом» и 1 июля 24-летний игрок перешел в подмосковный клуб на правах свободного агента.

По информации «Советского спорта», контракт подписан сроком на два года.

В 39 матчах за «Химки» в ФНЛ и Кубке России Корян забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Аршак является воспитанником «Локомотива» и сыграл за основной состав железнодорожников три матча, выиграв с клубом Кубок России в 2018 году. Корян также играл за «Витесс» – один гол и одна голевая передача в пяти матчах за основу. В составе голландского клуба он стал победителем Кубка страны в сезоне-2016/17.