Романьоли провел тренировку с первой командой «Спартака»

Как сообщает пресс-служба красно-белых, изначально планировалось, что вратарь будет готовиться к сезону со «Спартаком-2», но после травмы Антона Шитова тренерский штаб решил привлечь Романьоли к работе с первой командой.
Ранее сообщалось, что переход Романьоли обошелся «Спартаку» в 2,5 миллиона евро.
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