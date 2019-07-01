Романьоли провел тренировку с первой командой «Спартака» - Советский спорт
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01 июля 2019 20:46Футбол

Романьоли провел тренировку с первой командой «Спартака»

Итальянский голкипер «Спартака» Андреа Романьоли в понедельник тренировался с первой командой на сборе в Австрии.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, изначально планировалось, что вратарь будет готовиться к сезону со «Спартаком-2», но после травмы Антона Шитова тренерский штаб решил привлечь Романьоли к работе с первой командой.

Ранее сообщалось, что переход Романьоли обошелся «Спартаку» в 2,5 миллиона евро.

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