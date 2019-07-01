«Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Рабьо - Советский спорт
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01 июля 2019 21:18Футбол

«Ювентус» официально объявил о переходе полузащитника Рабьо

Французский полузащитник Адриен Рабьо на правах свободного агента подписал контракт с «Ювентусом», сообщает официальный сайт итальянкой команды.

По информации портала Transfermarkt, контракт с 24-летний центральным полузащитником заключен до конца июня 2023 года.

Отметим, что в переходе полузащитника были заинтересованы испанские «Реал», «Атлетико» и «Бетис», а также английский «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что Рабьо в декабре прошлого года отказался продлевать контракт с парижским клубом, в результате чего был переведен в дубль.

Напомним, что в минувшем сезоне 24-летний игрок провел за «ПСЖ» 20 матчей во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и две голевых передачи. Добавим, что 30 июня Рабьо стал свободным агентом.

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