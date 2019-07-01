«Зенит» готов заплатить за нападающего «Селтика» 10 миллионов евро

Как сообщает Scotland Herald, клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за переход хавбека на 10 миллионов евро.
По информации издания, руководство шотландского клуба не намерено расставаться с 26-летним атакующим полузащитником, чей контракт рассчитан до конца мая 2023 года.
Отмечается, что помимо российского клуба в услугах Рогича заинтересованно несколько клубов из английской премьер-лиги.
Добавим, что в минувшем сезоне Рогич провел за «Селтик» 35 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,75 миллиона евро
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