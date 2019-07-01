Хвичи Кварацхелия – об уходе из «Локомотива»: Это не было запланировано

Огромное спасибо Юрию Палычу за то, что дал мне возможность играть в таком клубе, как «Локомотив». Спасибо помощникам тренера, они всегда справедливо указывали мне на мои ошибки. Это помогало мне в развитии, как футболисту. Спасибо за все.
Что касается моего ухода из команды - это не было запланировано. Я знал, что буду играть весь сезон и был этому рад. Но, к сожалению, так не вышло.
Большое спасибо за все! Вы подарили мне самые счастливые моменты в моей жизни! Болельщики, вы самые крутые люди в мире! Спасибо всем, кто принял близко к сердцу эту информацию и кто обрадовался», - написал Кварацхелия в своем Instagram.
Ранее стало известно, что 18-летний хавбек покинул московский «Локомотив» в связи с истечением арендного соглашения. Позже появилась информация, что хавбек расторг контракт с грузинским клубом «Рустави».
Напомним, что грузинский полузащитник на правах аренды перешел в «Локомотив» из «Рустави» в феврале 2019 года. За это время он провел десять матчей в составе железнодорожников и забил один гол.
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