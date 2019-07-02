«Бавария» заинтересована в переходе полузащитника «Барселоны» Дембеле - Советский спорт
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02 июля 2019 00:45Футбол

«Бавария» заинтересована в переходе полузащитника «Барселоны» Дембеле

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может вернуться в чемпионат Германии.

Как сообщает France Football, мюнхенская «Бавария» продолжает попытки найти замену Арьену Роббену. После провала переговоров о переходе полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои и хавбека «Манчестер Сити» Лероя Сане, руководство немецкой команды решила начать переговоры о переходе в команду 22-летнего француза Усмана Дембеле, выступающего за «Барселону».

Напомним, что Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 125 миллионов евро. С тех пор полузащитник провел за каталонскую команду 65 матчей, записав на свой счет 18 забитых мячей и 17 результативных передач.

Действующий контракт французского вингера с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2022 года, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

Добавим, ранее сообщалось о том, что Дембеле может стать частью сделки при переходе Неймара из «ПСЖ» в «Барселону».

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