Зелимхан Бакаев: Уверен, что «Спартаку» по силам стать чемпионом

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, поблагодарив партнеров за поздравления с днем рождения, заявил, что красно-белые способны стать чемпионами России в предстоящем сезоне.
«Хочу сказать всем спасибо за поздравления, – сказал Бакаев, которому исполнилось 23 года. – Очень рад вернуться в «Спартак». Желаю каждому удачного сезона. Надеюсь, мы станем чемпионами. Я уверен, что это нам по силам. Сколько голов забью? Это секрет».
Напомним, прошлый сезон Бакаев провел в аренде в тульском «Арсенале».
«Спартак» продолжает готовиться к сезону на сборе в Австрии. В воскресенье красно-белые победили ЦСКА (3:1) на предсезонном турнире. На счету Бакаева первый гол в ворота армейцев.
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