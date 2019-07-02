Зелимхан Бакаев: Уверен, что «Спартаку» по силам стать чемпионом Полузащитнику красно-белых исполнилось 23 года.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, поблагодарив партнеров за поздравления с днем рождения, заявил, что красно-белые способны стать чемпионами России в предстоящем сезоне.

«Хочу сказать всем спасибо за поздравления, – сказал Бакаев, которому исполнилось 23 года. – Очень рад вернуться в «Спартак». Желаю каждому удачного сезона. Надеюсь, мы станем чемпионами. Я уверен, что это нам по силам. Сколько голов забью? Это секрет».

Напомним, прошлый сезон Бакаев провел в аренде в тульском «Арсенале».

«Спартак» продолжает готовиться к сезону на сборе в Австрии. В воскресенье красно-белые победили ЦСКА (3:1) на предсезонном турнире. На счету Бакаева первый гол в ворота армейцев.