Рашид Рахимов: Сказал Глушакову, что от негатива надо отходить

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов высказался о внимании к клубу после подписания контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
– Внимание – всегда хорошо, – сказал Рахимов в интервью «Советскому спорту». – Надо только правильно расставлять акценты, с учетом всей предыстории. Если нет негатива, то контакты с прессой всегда идут на пользу.
– Но внимание же может и надоесть. Вот вы, к примеру, готовы к тому, что вас на каждой пресс-конференции, в каждом городе вне зависимости от результата будут спрашивать о Глушакове?
– Пожалуйста. О футболе готов говорить везде и каждому, и не только о Глушакове. А вот всем известные моменты, происходившие с Денисом последний год… От них надо отходить. Прежде всего, ему самому. Все-таки карьера футболиста достаточно скоротечна, и тратить столько времени на все эти скандальные истории неправильно. О чем я Денису сказал в нашем разговоре после его приезда в расположение команды.
Полностью интервью с Рахимовым читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.
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