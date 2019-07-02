Кварацхелия будет играть в «Рубине»

Полузащитник Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине», сообщает сайт Transfermarkt.ru.
Накануне стало известно о том, что 18-летний грузинский игрок покинул «Локомотив», за который выступал на правах аренды в весенней части сезона. Права на игрока принадлежали «Рустави», однако Кварацхелия расторг контракт с клубом и стал свободным агентом.
Напомним, Кварацхелия провел в премьер-лиге восемь матчей и забил один гол. Причем он это сделал 10 мая в игре с «Рубином» (4:0). Также он выходил на поле в трех матчах Кубка России и вместе с командой стал обладателем трофея.
7 июня Кварацхелия дебютировал в составе сборной Грузии, выйдя в стартовом составе национальной команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Гибралтаром (3:0).
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