Кварацхелия будет играть в «Рубине» Грузинский полузащитник провел полгода в «Локомотиве».

Полузащитник Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в «Рубине», сообщает сайт Transfermarkt.ru.

Накануне стало известно о том, что 18-летний грузинский игрок покинул «Локомотив», за который выступал на правах аренды в весенней части сезона. Права на игрока принадлежали «Рустави», однако Кварацхелия расторг контракт с клубом и стал свободным агентом.

Напомним, Кварацхелия провел в премьер-лиге восемь матчей и забил один гол. Причем он это сделал 10 мая в игре с «Рубином» (4:0). Также он выходил на поле в трех матчах Кубка России и вместе с командой стал обладателем трофея.

7 июня Кварацхелия дебютировал в составе сборной Грузии, выйдя в стартовом составе национальной команды в матче отборочного турнира Евро-2020 с Гибралтаром (3:0).