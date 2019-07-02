Касильяс начал предсезонную подготовку с «Порту» - Советский спорт
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02 июля 2019 11:03ФутболЛипкин Антон

Касильяс начал предсезонную подготовку с «Порту»

Испанец может продолжить карьеру.

Голкипер «Порту» Икер Касильяс приступил к подготовке к сезону, несмотря на сердечный приступ, перенесенный им в мае, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на AS. Вице-чемпионы Португалии провели накануне первую тренировку после выхода из отпуска.

Ранее сообщалось, что 38-летний испанец завершит карьеру по состоянию здоровья после окончания минувшего сезона. Однако теперь Касильяс может передумать и остаться действующим игроком. Впрочем, окончательное решение еще не принято.

Напомним, что 1 мая на тренировке команды у Касильяса случился инфаркт миокарда. Его доставили в больницу и провели небольшую операцию. В данный момент жизни голкипера ничто не угрожает.

Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Его контракт с «драконами» действует еще один сезон.

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