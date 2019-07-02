Звонимир Шарлия: Мне не нужно объяснять, как много побед в истории ЦСКА Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия прокомментировал переход в армейский клуб.

22-летний игрок, выступавший ранее за «Славен Белупо», проведет следующий сезон в ЦСКА на правах аренды. При этом у красно-синих будет приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.

«За несколько дней, что я работал в команде, понял, насколько высокий здесь уровень, – приводит слова Шарлия официальный сайт ЦСКА, – это касается игроков, тренеров, персонала и всего остального.

Мне не нужно объяснять, что за клуб ПФК ЦСКА, как много он выиграл в своей истории. Я следил за красно-синими в прошлом сезоне и прекрасно знаю, что они дважды победили мадридский «Реал» в Лиге чемпионов».

Напомним, ЦСКА продолжает подготовку к сезону на сборе в Австрии. В среду команда сыграет с «Ростовом» в заключительном туре предсезонного турнира, в котором ранее проиграла «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (1:3).

В первом туре нового чемпионата 14 июля ЦСКА сыграет в гостях с «Крыльями Советов».