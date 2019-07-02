Владимир Быстров: Зе Луиш на голову сильнее Понсе Тренер юношеской сборной России Владимир Быстров высказался об игре новичка «Спартака» Эсекиэля Понсе.

– Что думаете об Эсекиэле Понсе?

– Пока совсем ничего не думаю. Честное слово! Уйдет или не уйдет Зе Луиш – непонятно. На мой взгляд, Зе на голову сильнее Понсе. И если он в итоге все же покинет «Спартак», то аргентинцу придется много работать, доказывать свою состоятельность, чтобы стать игроком стартового состава, – сказал Быстров в интервью «Советскому спорту».

Напомним, Понсе стал игроком «Спартака» 21 июня после перехода из «Ромы». В прошлом сезоне аргентинский нападающий выступал на правах аренды за АЕК (Афины) и забил 21 гол в 43 матчах во всех турнирах.