Владимир Быстров: Маркизио ушел? Да он и не приходил Тренер юношеской сборной России Владимир Быстров прокомментировал уход из «Зенита» итальянского полузащитника Клаудио Маркизио.

– «Зенит» распрощался с Клаудио Маркизио.

– Рассмешили. Но он же бестолковый был совсем! По мне – это было не усиление, а ослабление «Зенита». Вот вы говорите, что он ушел. Да он и не приходил, – сказал Быстров в интервью «Советскому спорту».

Маркизио присоединился к «Зениту» 3 сентября 2018 года, с тех пор он провел за команду 15 матчей и записал на свой счет два забитых мяча. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России сезона-2018/19.