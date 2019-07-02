Владимир Быстров: Маркизио ушел? Да он и не приходил

– «Зенит» распрощался с Клаудио Маркизио.
– Рассмешили. Но он же бестолковый был совсем! По мне – это было не усиление, а ослабление «Зенита». Вот вы говорите, что он ушел. Да он и не приходил, – сказал Быстров в интервью «Советскому спорту».
Маркизио присоединился к «Зениту» 3 сентября 2018 года, с тех пор он провел за команду 15 матчей и записал на свой счет два забитых мяча. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России сезона-2018/19.
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