Бенитес объявил о начале работы с китайским «Далянь Ифан»

Испанский специалист Рафаэль Бенитес продолжит карьеру в чемпионате Китая.

Сегодня, 2 июля, он возглавил «Далянь Ифан» и сообщил об этом на своей странице в Twitter.

«Это новый вызов для меня. Счастлив начать работу с «Далянь Ифан», – написал Бенитес.

Ранее наставник заявил, что хотел продлить контракт с «Ньюкаслом», однако, стороны не смогли договориться о некоторых деталях соглашения.

Добавим, что Бенитес также тренировал «Валенсию», «Ливерпуль», «Челси», «Наполи» и мадридский «Реал».

After a long path... We start a new challenge! I´m happy to begin this new project with Dalian Yifang. #ChinaSuperleague #China #DalianYifang #NewChallenge #NewChapter pic.twitter.com/YLwd46bpjh