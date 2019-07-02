Бенитес объявил о начале работы с китайским «Далянь Ифан» - Советский спорт
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02 июля 2019 12:15ФутболГичунцев Артур

Бенитес объявил о начале работы с китайским «Далянь Ифан»

Его последним клубом был «Ньюкасл».

Испанский специалист Рафаэль Бенитес продолжит карьеру в чемпионате Китая.

Сегодня, 2 июля, он возглавил «Далянь Ифан» и сообщил об этом на своей странице в Twitter.

«Это новый вызов для меня. Счастлив начать работу с «Далянь Ифан», – написал Бенитес.

Ранее наставник заявил, что хотел продлить контракт с «Ньюкаслом», однако, стороны не смогли договориться о некоторых деталях соглашения.

Добавим, что Бенитес также тренировал «Валенсию», «Ливерпуль», «Челси», «Наполи» и мадридский «Реал».

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