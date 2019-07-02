УЕФА: Иностранные клубы в РПЛ? Такая идея будет обсуждаться только по представлению федераций В премьер-лигу предлагают допустить клубы из Армении, Белоруссии и Казахстана.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов обсудить возможность участия иностранных клубов в чемпионате России.

Напомним, президент ЦСКА Евгений Гинер после исполкома РФС сообщил, что премьер-лига может быть расширена за счет команд из Армении, Белоруссии и Казахстана. Такую возможность не исключили и в руководстве РФС.

«В некоторых случаях упоминались транснациональные соревнования, на данный момент нет конкретных предложений, – заявили РБК в УЕФА. – Любая такая идея или предложение будут обсуждаться УЕФА только в случае их представления национальными ассоциациями их клубами и лигами».

Добавим, что в начале июня клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 клубов. Однако это решение должно быть утверждено исполкомом РФС.