Московские клубы заинтересовали форвардом украинского «Олимпика»

Форвард донецкого «Олимпика» Матар Диэйе заинтересовал московские клубы, сообщает «Чемпионат.com». При этом названия команд не сообщаются.
Отметим, что 21-летний сенегалец также привлек внимание киевского «Динамо», однако после просмотра вице-чемпионы Украины решили не подписывать контракт с нападающим.
Диэйе стал игроком «Олимпика» в январе и в 13 матчах забил семь голов и сделал одну результативную передачу. До этого он выступал в Италии за юношеские команды «Виченцы» и «Торино», а сезон-2017/2018 провел в Мальте за «Тарксьен».
Контракт Диэйе с «Олимпиком» рассчитан до декабря 2022 года.
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