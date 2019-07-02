Московские клубы заинтересовали форвардом украинского «Олимпика» 21-летний сенегалец побывал на просмотре в киевском «Динамо».

Форвард донецкого «Олимпика» Матар Диэйе заинтересовал московские клубы, сообщает «Чемпионат.com». При этом названия команд не сообщаются.

Отметим, что 21-летний сенегалец также привлек внимание киевского «Динамо», однако после просмотра вице-чемпионы Украины решили не подписывать контракт с нападающим.

Диэйе стал игроком «Олимпика» в январе и в 13 матчах забил семь голов и сделал одну результативную передачу. До этого он выступал в Италии за юношеские команды «Виченцы» и «Торино», а сезон-2017/2018 провел в Мальте за «Тарксьен».

Контракт Диэйе с «Олимпиком» рассчитан до декабря 2022 года.