Агент Фернандеша: Мы уже начали разговоры с «Локомотивом» о продлении контракта - Советский спорт
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02 июля 2019 13:05ФутболГичунцев Артур

Агент Фернандеша: Мы уже начали разговоры с «Локомотивом» о продлении контракта

Ранее сообщалось, что португалец может перейти в «Галатасарай».

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, сообщил, что его клиент готов остаться в московском клубе.

«Мы уже начали предварительные разговоры с «Локомотивом» о продлении контракта с Фернандешом.

Конкретного предложения еще не было, будем дальше продолжать разговоры. Больше ни с кем переговоры не ведем и пока не планируем», – цитирует агента Sport24.ru.

33-летний португалец перебрался в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году.

Его контракт с обладателем Кубка России истек 30 июня 2019 года.

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