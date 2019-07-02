Агент Фернандеша: Мы уже начали разговоры с «Локомотивом» о продлении контракта

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, сообщил, что его клиент готов остаться в московском клубе.
«Мы уже начали предварительные разговоры с «Локомотивом» о продлении контракта с Фернандешом.
Конкретного предложения еще не было, будем дальше продолжать разговоры. Больше ни с кем переговоры не ведем и пока не планируем», – цитирует агента Sport24.ru.
33-летний португалец перебрался в «Локомотив» из «Бешикташа» в 2014 году.
Его контракт с обладателем Кубка России истек 30 июня 2019 года.
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