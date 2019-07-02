Клаудио Маркизио – «Зениту»: Вы меня приняли, вы согрели мое сердце Итальянец покинул «Зенит» за год до истечения срока контракта.

Полузащитник Клаудио Маркизио, накануне покинувший «Зенит», поблагодарил российский клуб, в котором провел прошлый сезон.

«Вы помогали мне двигаться вперед в весьма непростой период моей жизни.

Вы заставили меня почувствовать себя важным, вы меня приняли, вы согрели мое сердце», – написал 33-летний итальянец в инстаграме.

Напомним, бывший полузащитник «Ювентуса» перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года. За один сезон в клубе он сыграл в 15 матчах и забил два гола: 30 сентября в матче с «Анжи» (1:2) и 4 ноября в ворота «Ахмата» (1:0). В весенней части сезона Маркизио не играл из-за травмы колена. Вместе с командой он стал чемпионом России.

Накануне «Зенит» расторг контракт с Маркизио, который действовал до 2020 года.