«Лацио» хочет перехватить Чалова у «Валенсии», предложив ЦСКА 20 млн евро

Владимир Быстров: Все беды «Спартака» в обороне от Айртона В выходной день «Кубка Париматч Премьер» в австрийском Пеллау прошел товарищеский матч с участием журналистов и блогеров. На запасном поле вовсю «зажигал» бронзовый призер Евро-2008, двукратный чемпион страны, а ныне один из тренеров юношеской сборной России, который поделился впечатлениями от турнира.

Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории! Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.

Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов «Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие.

Уральский Халк покинул UFC, ни разу не подравшись. Что случилось? Российский спортсмен попался на допинге и теперь его ждет море критики от российских фанатов ММА.

Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео) В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом.

«Рома» обманула рынок не только со «Спартаком». Игроки, за которых заплатили больше, чем нужно 1 июля в большинстве ведущих европейских лиг открылось трансферное окно. Рассказываем об игроках, за которых их новые команды заплатили намного больше рыночной стоимости.

Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео) Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.

«Коламбус» не хочет отпускать Панарина: ему готовы заплатить $96 миллионов В год Артемий может зарабатывать 12 миллионов долларов.

Андрей Федьков: Рамзан Ахматыч дурака в команду не возьмет Известный в прошлом нападающий, гол которого принес «Ахмату» историческую победу в Кубке России-2004, уверен, что в Грозном его земляк Денис Глушаков обязательно перезапустит карьеру.

Варламов ушел из «Колорадо». На него претендуют «Айлендерс» и «Каролина» Российский голкипер не хочет возвращаться в Россию.

Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал Кудряшова Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Рашид Рахимов: У Глушакова и Дзюбы совершенно разные истории В понедельник Денис Глушаков выбрал игровой номер, под которым будет выступать за «Ахмат», – 88-й. А главный тренер грозненцев рассказал, как он лично и команда приняли звездного новичка.