«Лацио» хочет перехватить Чалова у «Валенсии», предложив ЦСКА 20 млн евро - Советский спорт
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02 июля 2019 13:48ФутболГичунцев Артур

«Лацио» хочет перехватить Чалова у «Валенсии», предложив ЦСКА 20 млн евро

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Руководство «Лацио» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

Согласно источнику, на игрока сборной России также претендует «Валенсия».

Отмечается, что итальянский клуб готов заплатить за форварда армейцев 20 млн евро.

Ранее сообщалось, что Чалов получил предложения от «Севильи», «Монако» и лондонского «Арсенала».

В минувшем сезоне нападающий провел в составе красно-синих 37 матчей, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач.

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