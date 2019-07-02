Агент Чалова: Переговоров с «Валенсией» и «Лацио» мы не ведем

Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал слухи о контактах с «Валенсией» и «Лацио».
«Многие клубы им интересуются и следят за ним. Но конкретных переговоров с «Валенсией» и «Лацио» мы не ведем. Сначала переговоры должны начаться между двумя клубами, а из ЦСКА к нам не обращались», – цитирует агента «Чемпионат».
В минувшем сезоне нападающий провел в составе красно-синих 37 матчей, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач.
Переход Глушакова, триумф Нганноу и пропажа футболистки на озере: главное за выходные «Советский спорт» рассказывает о главном, что произошло в минувший уик-энд. Было много интересного, но, к сожалению, не обошлось без трагедии. Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса. Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6. ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного. Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники. Панарин и Боб взорвали рынок. Топ-сделки первого дня трансферов в НХЛБобровский, Панарин, Варламов и Зайцев будут выступать за другие клубы. «Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку. Андрей Федьков: Рамзан Ахматыч дурака в команду не возьметИзвестный в прошлом нападающий, гол которого принес «Ахмату» историческую победу в Кубке России-2004, уверен, что в Грозном его земляк Денис Глушаков обязательно перезапустит карьеру. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше ОвечкинаСериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс». Я его обожал и ненавидел… Виталий Славин о Вацлаве НедоманскиШтрихи к портрету нового члена зала славы НХЛ форварда сборной ЧССР Вацлава Недомански. Ничушкина выставили на драфт отказов. У «Далласа» лопнуло терпениеНоль шайб в минувшем сезоне не прошли бесследно. Пролетарская революция в теннисе: обошлось без кровиКлючевым здесь является слово «пролетарская». Теннисный «пролетариат» восстал против массовых сокращений. И победил. Он скинул с трона Гашека. Хабибулин – тренер вратарей в лагере развития СКАВо вторник открывается летний лагерь развития СКА – вратарей в нем будет тренировать Николай Хабибулин. Спустя четыре года после официального завершения карьеры в НХЛ герой Олимпиады-2002 возвращается в большой хоккей. Неужели Недомански круче Михайлова? Мнение Владислава ДомрачеваСреди кандидатов в Зал славы в Торонто числился наша легенда Борис Михайлов. Но выбрали Вацлава Недомански. Это несправедливо! Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Игорь Гамула: Понсе в «Спартаке» будет трудноМенеджер-селекционер «Ростова», известный в прошлом тренер поделился впечатлениями от «Кубка Париматч Премьер». Старт – на пятерку. Пять россиян одержали победы в первый день УимблдонаВ понедельник на корты Уимблдона вышло шесть российских теннисистов. И пятеро добились побед. Огненный Карпин, спокойный Черчесов и ироничный ГалицкийКак из ложи почетных гостей смотрелся матч «Краснодар» – «Ростов» (3:0). «Спартак» обыграл ЦСКА, Набабкина удалили еще в первом тайме«Спартак», играя полвстречи в большинстве, взял верх над ЦСКА на Кубке Париматч Премьер в Австрии. Хищник вновь в деле. Нганноу уничтожил дос Сантоса за 70 секунд (видео)В Миннеаполисе (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 3. В главном поединке бойцовского шоу француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганноу встречался с бывшим чемпионом организации бразильцем Джуниором дос Сантосом. Рашид Рахимов: У Глушакова и Дзюбы совершенно разные историиВ понедельник Денис Глушаков выбрал игровой номер, под которым будет выступать за «Ахмат», – 88-й. А главный тренер грозненцев рассказал, как он лично и команда приняли звездного новичка. Вячеслав Караваев: Больной зуб испортил медовый месяцПодготовку к новому сезону начинают не только российские клубы. Например, голландский «Витесс», за который выступает 24-летний защитник сборной России. Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе. Июль – месяц кровавых боев в ММА. Будет много интриг, нокаутов и болевых приемов«Советский спорт» рассказывает за какими поединками в смешанных единоборствах (ММА) нужно следить в июле. Будет много интересных и титульных поединков. Своими выступлениями нас порадуют Джон Джонс, Аманда Нуньес, Бен Аскрен, Алексей Олейник и другие. Главный бой этой недели. Нганноу против дос Сантоса: мясорубка или скукота?В этом поединке будет определен главный претендент на титульный поединок. Владимир Быстров: Все беды «Спартака» в обороне от АйртонаВ выходной день «Кубка Париматч Премьер» в австрийском Пеллау прошел товарищеский матч с участием журналистов и блогеров. На запасном поле вовсю «зажигал» бронзовый призер Евро-2008, двукратный чемпион страны, а ныне один из тренеров юношеской сборной России, который поделился впечатлениями от турнира. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4. «Вместо стола – старая японская дверь». Экскурсия по шикарному дому ШараповойЗвезда тенниса россиянка Мария Шарапова показала свой американский дом в японском стиле. Он расположен на побережье Тихого океана в Лос-Анджелесе.