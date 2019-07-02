Агент Чалова: Переговоров с «Валенсией» и «Лацио» мы не ведем - Советский спорт
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02 июля 2019 14:26ФутболГичунцев Артур

Агент Чалова: Переговоров с «Валенсией» и «Лацио» мы не ведем

Ранее сообщалось, что итальянцы предложили за игрока 20 млн евро.

Футбольный агент Шандор Варга, представляющий интересы нападающего ЦСКА Федора Чалова, прокомментировал слухи о контактах с «Валенсией» и «Лацио».

«Многие клубы им интересуются и следят за ним. Но конкретных переговоров с «Валенсией» и «Лацио» мы не ведем. Сначала переговоры должны начаться между двумя клубами, а из ЦСКА к нам не обращались», – цитирует агента «Чемпионат».

В минувшем сезоне нападающий провел в составе красно-синих 37 матчей, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач.

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