Адриен Рабьо: За «Ювентус» играли великие французы. Я готов принести что-то свое Французский футболист перебрался в серию А из «ПСЖ»

Новичок «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился эмоциями от перехода в итальянский клуб.

«Я готов к выступлению в чемпионате Италии. У меня еще не было возможности поговорить с главным тренером, но я впечатлен.

Последние несколько месяцев сложились для меня не самым лучшим образом. Но это прошлое. Сейчас я думаю только о новом приключении.

Что касается «Ювентуса», то это прекрасный клуб. Думаю, мой переход в эту команду можно смело назвать шагом вперед. Я знаю, что за «Юве» играли великие французские футболисты. Я готов принести что-то свое», – цитирует полузащитника пресс-служба туринцев.

Ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с «Барселоной». Также на него претендовали клубы АПЛ и мюнхенская «Бавария».