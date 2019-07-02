Адриен Рабьо: За «Ювентус» играли великие французы. Я готов принести что-то свое

Новичок «Ювентуса» Адриен Рабьо поделился эмоциями от перехода в итальянский клуб.
«Я готов к выступлению в чемпионате Италии. У меня еще не было возможности поговорить с главным тренером, но я впечатлен.
Последние несколько месяцев сложились для меня не самым лучшим образом. Но это прошлое. Сейчас я думаю только о новом приключении.
Что касается «Ювентуса», то это прекрасный клуб. Думаю, мой переход в эту команду можно смело назвать шагом вперед. Я знаю, что за «Юве» играли великие французские футболисты. Я готов принести что-то свое», – цитирует полузащитника пресс-служба туринцев.
Ранее сообщалось, что игрок ведет переговоры с «Барселоной». Также на него претендовали клубы АПЛ и мюнхенская «Бавария».
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