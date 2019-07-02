Новосельцев продолжит карьеру в «Сочи» - Советский спорт
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02 июля 2019 16:14Футбол

Новосельцев продолжит карьеру в «Сочи»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев следующий сезон проведет в составе «Сочи».

«Выпускник СДЮСШОР «Химки» Иван Новосельцев покидает «Зенит». Будущий сезон защитник проведет в составе «барсов», - говорится в сообщении пресс-служба сочинской команды.

Напомним, что первую половину прошлого сезона Новосельцев провел на правах аренды в «Анжи», вторую - «Ростове». В 20 матчах завершившегося чемпионата России защитник забил один мяч, а также заработал 6 желтых карточек.

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