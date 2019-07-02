Новосельцев продолжит карьеру в «Сочи»

«Выпускник СДЮСШОР «Химки» Иван Новосельцев покидает «Зенит». Будущий сезон защитник проведет в составе «барсов», - говорится в сообщении пресс-служба сочинской команды.
Напомним, что первую половину прошлого сезона Новосельцев провел на правах аренды в «Анжи», вторую - «Ростове». В 20 матчах завершившегося чемпионата России защитник забил один мяч, а также заработал 6 желтых карточек.
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