Алексей Сутормин: «Зенит»? Для меня важно, чтобы во мне были по-настоящему заинтересованы - Советский спорт
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02 июля 2019 16:46ФутболГичунцев Артур

Алексей Сутормин: «Зенит»? Для меня важно, чтобы во мне были по-настоящему заинтересованы

В минувшем сезон он выступал за «Оренбург».

Российский хавбек Алексей Сутормин, ставший игроком «Рубина», объяснил, почему отказался от перехода в «Зенит».

– Почему тогда выбрали «Рубин»?

– Здесь все были заинтересованы в моем переходе: и руководство, и главный тренер.

– А в «Зените» был риск оказаться в глубоком запасе и оттуда не выбраться?

– Ни в коем случае. Я всегда говорил, что хочу играть в топ-клубе. Но для меня важно, чтобы во мне были по-настоящему заинтересованы, – сказал футболист в интервью «Советскому спорту».

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