Шейдаев перешел в московское «Динамо»

Российский форвард Рамиль Шейдаев продолжит карьеру в московском «Динамо».
23-летний нападающий успешно прошел медосмотр и подписал контракт, рассчитанный на один год.
В минувшем сезоне игрок выступал за «Крылья Советов», где провел 20 матчей и забил 4 гола.
Шейдаев – воспитанник «Зенита». Также он защищал цвета турецкого «Трабзонспора», азербайджанского «Карабаха» и казанского «Рубина».
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