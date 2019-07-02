Самуэль Жиго: Жаль, Промес ушел из «Спартака» Защитник «Спартака» Самуэль Жиго заявил, что вернул бы в команду голландца Квинси Промеса.

- В чемпионском сезоне у «Спартака» было сразу несколько лидеров. А сейчас, такое ощущение, их нет. Согласны?

- Смотря что вы имеете ввиду. Есть лидер в раздевалке, а есть лидер на поле. И далеко не всегда им является один и тот же человек. Думаю, в прошлом сезоне нам не хватало вожака на поле. Раньше, например, им был Промес. Мы знали: даже если у нас что-то не получается, Квинси выручит. Жаль, он ушел из «Спартака».

Будь возможность, какого игрока пригласил бы в «Спартак»? Это не моя работа (улыбается). Но если подумать… Наверное, Промеса. Фантастический футболист, - приводит слова Жиго «Российская газета».

Ранее стало известно, что Промес продолжит карьеру в «Аяксе». Контракт клуба из Амстердама с бывшим футболистом московского «Спартака» рассчитан до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера составила 15,7 млн евро.