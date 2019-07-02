Самуэль Жиго: Уверен, у Кононова все получится и в «Спартаке» - Советский спорт
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02 июля 2019 17:18Футбол

Самуэль Жиго: Уверен, у Кононова все получится и в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о главном тренере команды Олеге Кононове.

- У нас команда серьезно обновилась, много молодежи. Нужно время, чтобы они научились тому футболу, который от них требует Кононов. Могу точно сказать, что мы стараемся выполнять его установки. Но всем нам нужно время. В Краснодаре и Туле Кононов доказал свой класс. Уверен, у него все получится и в «Спартаке», - приводит слова Жиго «Российская газета».

Напомним, что Кононов возглавил «Спартак» 12 июня прошлого года. Ранее специалист тренировал в РПЛ «Краснодар», «Ахмат» и тульский «Арсенал».

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