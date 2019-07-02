Гендиректор «Зенита»: Маркизио с гордостью носил цвета нашего клуба

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал уход полузащитника Клаудио Маркизио.
«К сожалению, последствия травм, перенесенных Маркизио за время карьеры, не позволили ему сыграть по максимуму. Он провел за «Зенит» 15 матчей, забил 2 гола и всей своей работой показывал высокопрофессиональное отношение к делу, преданность клубу, цвета которого он с гордостью носил. И мы это ценим», – цитирует функционера Sport24.ru.
Большую часть времени в «Зените» Маркизио лечился от травмы колена.
Ранее он выступал на протяжении десяти лет за туринский «Ювентус».
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