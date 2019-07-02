«Зенит» отозвал Полоза из расположения «Ростова»

«Дмитрий Полоз уехал со сбора ФК «Ростов» в Австрии. ФК «Зенит» отозвал игрока в свое расположение. Кроме того, австрийскую тренировочную базу «Ростова» покинул Ричи Эннин», - говорится в сообщении пресс-службы «Ростова», опубликованном в официальном Twitter команды.
Напомним, что прошлый сезон Полоз провел «Рубин», выступая за казанский клуб на правах аренды. Форвард провел за команду 27 матчей и забил 5 мячей. В мае футболист покинул «Рубин».
Добавим, что ростовчане планировали выкупить 27-летнего нападающего у «Зенита».
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