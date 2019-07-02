Полузащитник «Челси» Хадсон-Одои перейдет в «Баварию» - Советский спорт
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02 июля 2019 21:19Футбол

Полузащитник «Челси» Хадсон-Одои перейдет в «Баварию»

Атакующий полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои продолжит карьеру в немецкой бундеслиге.

Как сообщает Sky Sports, Хадсон-Одои вновь отклонил долгосрочное предложение «Челси» в пользу трехлетнего контракта с мюнхенским клубом.

Ранее сообщалось, что назначение Фрэнка Лэмпарда в качестве главного тренера «Челси» станет одним из факторов, который заставит Хадсона-Одои передумать уходить из лондонской команды.

Напомним, что 18-летний воспитанник академии «Челси», контракт которого рассчитан до лета 2020 года, просил руководство команды отпустить его в «Баварию».

Добавим, что Хадсон-Одои получил травму ахилла в матче 35-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (2:2) и пропустил концовку чемпионата.

В текущем сезоне полузащитник провел 29 матчей за «Челси» во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и семь результативных передач.

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