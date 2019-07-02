Роман Павлюченко: У «Спартака» огромные амбиции, цель одна - чемпионство

- «Спартак» прямо сейчас очень непредсказуемая команда и как будет выглядеть в следующем сезоне - спрогнозировать вряд ли возможно. У красно-белых огромные амбиции, цель одна - чемпионство.
«Спартак» вообще такой клуб, тут всегда всем тяжело. К нему приковано большое внимание, надо с первого тура всех обыгрывать, любая наша осечка пойдет на пользу «Зениту», ЦСКА или «Краснодару». Они всегда где-то рядом. Чемпионат стартует совсем скоро. Тогда и увидим, хорошо Кононов поработал с командой на сборах или не очень, - передает слова Павлюченко «Матч ТВ».
Напомним, что в первом контрольном матче на предсезонном турнире в Австрии «Спартак» проиграл «Ростову» (0:2), во второй встрече красно-белые взяли верх над ЦСКА (3:1). В следующем матче на турнире «Спартак» сыграет против «Краснодара».
Добавим, что в первом туре чемпионата России сезона-2019/20 «Спартак» сыграет на своем поле против «Сочи». Встреча пройдет 13 июля и начнется в 19:00 по московскому времени.
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