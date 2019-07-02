Звонимир Шарлия: Против «Спартака» не может быть товарищеских матчей - Советский спорт
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02 июля 2019 22:48Футбол

Звонимир Шарлия: Против «Спартака» не может быть товарищеских матчей

Защитник ЦСКА Звонимир Шарлия рассказал о том, что намерен пробиться в основу армейской команды в предстоящем сезоне.

— Какие задачи ставишь перед собой на первый сезон? Чего хочешь достичь с командой?
— Прежде всего играть хорошо. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы.

— А сам ты рассчитываешь пробиться в основу уже в первом сезоне?
— Уверен в этом. Я буду биться! У меня есть две недели, чтобы показать тренерам все свои сильные стороны. Я знаю, что могу играть на таком уровне.

— Ты уже сыграл против московского «Спартака». Для тебя это было дерби или просто товарищеский матч?
— Против «Спартака» не может быть товарищеских матчей. Я знаю, что значит дерби с этой командой для всех наших болельщиков, - приводит слова Шарлии пресс-служба московского клуба.

Напомним, что 22-летний игрок, выступавший ранее за «Славен Белупо», проведет следующий сезон в ЦСКА на правах аренды. При этом у красно-синих будет приоритетное право дальнейшего выкупа трансфера игрока.

Добавим, что ЦСКА продолжает подготовку к сезону на сборе в Австрии. В среду команда сыграет с «Ростовом» в заключительном туре предсезонного турнира, в котором ранее проиграла «Краснодару» (0:1) и «Спартаку» (1:3).

В первом туре нового чемпионата 14 июля ЦСКА сыграет на выезде против «Крыльев Советов».

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